Gros coup de pression pour Mbappé ?

Meilleur buteur du Real Madrid sur cette saison 2024-2025, Kylian Mbappé a de nouveau inscrit un but ce dimanche face au Rayo Vallecano. Cependant, l’attaquant français a été remplacé en plein match par Carlo Ancelotti, qui a annoncé dans la foulée qu’il n’avait aucun problème à prendre ce genre de décisions.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé inscrit de nombreux buts sous ses nouvelles couleurs. Cependant, l’attaquant français ne brille pas tout le temps dans le jeu, et a été pointé du doigt pour son match raté face à l’Atlético de Madrid la semaine dernière en Ligue des Champions.

Mbappé remplacé à Madrid

Défendu par Carlo Ancelotti, Mbappé a répondu sur le terrain en inscrivant le premier but de la rencontre ce dimanche face au Rayo Vallecano. Pas habitué à être remplacé au cours des matchs, le numéro 9 a été contraint de laisser sa place à Eduardo Camavinga pour les dix dernières minutes de jeu. Après la rencontre, Ancelotti a affirmé que personne n’était intouchable à Madrid

Ancelotti n'a aucun problème à sortir Mbappé

« Le but est une chose importante. Jusqu’à la 70ème, lui et Vinicius se sont très bien débrouillés, en se créant beaucoup d'occasions. Mais quand je pense qu'il faut défendre, je retire les attaquants. Sortir Kylian n'est pas un problème pour moi. De la même manière que j'ai fait sortir Rodrygo, parce que cela va lui faire du bien. Je pense qu'il a très bien joué, il a marqué un but spectaculaire. Il encaisse, il essaie. Il se débrouille bien », a ainsi assuré l'Italien à propos de Mbappé.