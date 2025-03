Transfert à l’OM : Le choix parfait pour Paul Pogba ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce 11 mars, Paul Pogba peut enfin reprendre la compétition, sa suspension ayant pris fin. La grande question est toutefois de savoir avec quelle équipe il le fera. En effet, l’ancien de la Juventus est aujourd’hui libre et à la recherche d’un nouveau challenge. C’est ainsi qu’au cours des dernières semaines, Pogba a été associé à plusieurs reprises à l’OM. Le transfert parfait pour l’international français ?

Le calvaire a officiellement pris fin pour Paul Pogba. Initialement suspendu pour 4 ans pour dopage, l’international français avait vu sa sanction être réduite à 18 mois. Ce laps de temps est aujourd’hui expiré et Pogba peut ainsi reprendre la compétition. Encore faut-il trouver un club pour relancer sa carrière. Durant sa suspension, La Pioche a vu son contrat avec la Juventus être rompu et aujourd’hui, le milieu de terrain se retrouve donc libre de s’engager avec le club de son choix. Et malgré tout ce qui a pu lui arriver et sa longue période d’absence, Pogba a encore une belle cote sur le marché.

Pogba a le cote sur le marché

Désormais, la grande question concernant Paul Pogba est de savoir où il va signer pour poursuivre sa carrière. Au cours des derniers mois, les rumeurs ont fusé concernant le prochain club du Français, annoncé aux quatre coins du moins. Pogba a ainsi été annoncé de retour à Manchester United, en MLS (notamment à l’Inter Miami aux côtés de Lionel Messi), au Brésil ou encore en Arabie saoudite. Le fait est que Paul Pogba voudrait toujours évoluer au plus haut niveau et c’est pour cela qu’il donnerait sa préférence à une nouvelle aventure en Europe.

Un avenir à l’OM ?

Un critère qui renforce un peu plus l’idée de le voir sous le maillot de l’OM à l’avenir. Cet hiver, on a beaucoup parlé d’une signature de Paul Pogba sur la Canebière, mais cela n’a finalement pas eu lieu durant le mois de janvier. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il ne viendra pas à Marseille. Il faudra cependant se montrer patient et attendre cet été pour que cela se réaliser. Pogba patientera-t-il jusque-là pour rejoindre l’OM ? N’ayant jamais joué en Ligue 1, le Français pourrait ainsi se relancer avec le club phocéen, porté par la ferveur du public olympien. A voir maintenant si la partie financière ne sera un problème étant donné que Paul Pogba avait un gros salaire avant sa suspension.

Alors, signer à l’OM est-il le transfert parfait pour Paul Pogba ?