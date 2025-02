Une vieille connaissance débloque un transfert à l'OM !

La rédaction

L’OM est encore très actif dans ce mercato d’hiver et, en plus des récentes arrivées, le club phocéen se concentre aussi sur les départs. Après s’être débarrassé de nombreux indésirables, c’est au tour de Bamo Meïté (23 ans). Le défenseur ivoirien serait en passe de rejoindre Montpellier et Jean-Louis Gasset.

Le mercato de l’OM s’agite alors que sa fin approche. Après plusieurs officialisations, dont la récente d’Amine Gouiri, le club olympien essaye aussi de se débarrasser de ses indésirables. Mehdi Benatia et Pablo Longoria se sont déjà séparés de Lilian Brassier, Elye Wahi et bientôt d’Ismael Koné.

Meïté vers Montpellier

Mais le board de l’OM ne veut pas s’arrêter là et pourrait aussi faire partir l’ancien Lorientais, Bamo Meïté. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Montpellier serait très intéressé par le dossier et les deux clubs seraient en passe de trouver un accord. Le journaliste explique que le MHSC devra consentir un effort financier pour faire venir le défenseur marseillais.

Opération maintien

Mohamed Toubache-Ter explique que Jean-Louis Gasset, le coach de Montpellier, veut améliorer sa défense et encaisser moins de buts. Le club sudiste compte seulement 15 points en 20 journées et peine à sortir de la zone rouge.