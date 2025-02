Rabiot : Sa mère annonce un grand changement à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a maintenant cinq mois après avoir passé cinq ans à la Juventus, Adrien Rabiot est épanoui à l’OM. Une histoire qui avait parfaitement commencé grâce à l’accueil que lui avaient réservé les supporters, ce qui lui a fait énormément plaisir, comme l’a confié sa mère et agente. Preuve de son implication, elle a assuré qu’il n’avait jamais autant travaillé que depuis qu’il est à Marseille.

Le 17 septembre dernier, l’OM officialisait la signature jusqu'en juin 2026 d’Adrien Rabiot, toujours libre après son départ de la Juventus. Aujourd’hui, le milieu de terrain âgé de 29 ans fait l’unanimité au sein du club, où il est un leader et un exemple pour les plus jeunes. L’international français (50 sélections) est pleinement investi dans le projet de l’OM et travaille comme jamais auparavant.

Un retour aux sources pour Brassier ! 🚀 Découverte des dessous de son transfert à Rennes après un court passage à l'OM.

➡️ https://t.co/uiGHHw6G3z pic.twitter.com/HWtANg6oSP — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

« Il travaille d’ailleurs plus que partout où il est passé »

« L’accueil des supporters à son arrivée à Marignane lui a fait énormément plaisir : il s’est senti de suite adopté. En septembre, il avait été très séduit par le discours du coach et de l’état-major. Au sein du vestiaire, il prône le collectif, qui est fondamental à ses yeux et il veut impulser quelque chose à l’équipe. Il travaille d’ailleurs plus que partout où il est passé : il s’inscrit à fond dans le projet parce qu’il se plaît à l’OM. Il est heureux d’en porter le maillot. Chez lui, tous les matchs sont importants : la compétitivité est centrale », a confié Véronique Rabiot, mère et agente du milieu de l'OM, auprès du Parisien.

« Ça n'aurait pas de sens de partir quand le meilleur moment arrive »

De quoi laisser penser qu’il sera toujours un joueur de l’OM la saison prochaine ? Vendredi en conférence de presse, Adrien Rabiot n’a clairement pas fermé la porte, même si un point sera fait cet été : « Mon souhait, ce serait qu'on se qualifie pour la Ligue des champions et que je reste ! Ça n'aurait pas de sens de partir quand le meilleur moment arrive. Ce serait un rêve de pouvoir jouer la Ligue des champions ici. J'aimerais bien vivre ça dans ce club-là. On verra où l’avenir nous mène, mais c'est mon envie. »