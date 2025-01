Mercato : Une star de l’OM menace de partir ?

La rédaction

Arrivé libre à l'OM après le mercato d'été, Adrien Rabiot pourrait quitter le club à la fin de la saison. Interrogé en conférence de presse sur son avenir, l'ancien milieu de terrain de la Juventus a laissé entendre qu'une qualification en Ligue des champions était primordiale pour lui.

Alors que l'Olympico approche à grands pas (dimanche 2 février), Adrien Rabiot s'est présenté en conférence de presse ce vendredi en vue de la 20e journée de Ligue 1. L'occasion pour lui d'aborder de nombreux sujets qui l'entourent, notamment la question de son futur à l'OM. Arrivé libre à la mi-septembre, l'ancien joueur du PSG est sous contrat avec le club phocéen jusqu'en juin 2026.

💰 L'OM sur le point de faire un coup de maître ! Mathys Tel dans le viseur, la concurrence s'intensifie. Qui l'emportera ?

➡️ https://t.co/sFYtMkucRC pic.twitter.com/M2OXvURhRm — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

« On fera le bilan en fin de saison »

Interrogé sur son avenir, Adrien Rabiot laisse entendre que son maintien à Marseille dépendra des résultats du club : « J'aimerais bien rester, mais ça ne concerne pas que moi. Si on n’arrivait pas en Coupe d'Europe, ça ferait des ravages, mais je suis focus sur cet objectif-là. À la fin de la saison, on discutera, j'ai toujours fait comme ça. Pour le moment, je me sens bien ici : la vie, le groupe, le coach apporte des choses que je n'avais pas connues dans ma carrière. Mais on fera le bilan en fin de saison. »

« Ce serait un rêve de pouvoir jouer la LDC ici »

Malgré les incertitudes, le milieu de terrain de l'OM ne ferme pas la porte à une prolongation. Pour lui, disputer la Ligue des champions avec le club phocéen serait un « rêve » : « Mon souhait, ce serait qu'on se qualifie pour la Ligue des champions et que je reste ! Ça n'aurait pas de sens de partir quand le meilleur moment arrive. Ce serait un rêve de pouvoir jouer la Ligue des champions ici. J'aimerais bien vivre ça dans ce club-là. On verra où l’avenir nous mène, mais c'est mon envie. »