OM : Surprise, il annonce son transfert en exclusivité !

L'OM tient son nouveau buteur en la personne d'Amine Gouiri. Le joueur est arrivé à Marseille ce vendredi et rejoindra le club phocéen pour la somme de 22 M€ (bonus compris). Accueilli par des supporters à l'aéroport, l'ancien Rennais a annoncé son transfert et a lancé l'Olympico prévu ce dimanche 2 février.

Alors que l'OM était à la recherche d'un attaquant pour remplacer Elye Wahi (parti à Francfort), le club phocéen a trouvé son avant-centre en la personne d'Amine Gouiri. Si L'Équipe a révélé ce vendredi que l'OM et Rennes avaient trouvé un accord pour le joueur, Fabrice Hawkins précise que le club phocéen aurait déboursé 22 M€ (bonus compris) pour s'attacher les services de l'international algérien.

Gouiri est à Marseille

L'attente n'aura pas été longue pour les supporters marseillais, puisque l'ancien Lyonnais est arrivé à l'aéroport de Marignane ce vendredi. L'occasion pour Amine Gouiri de prendre des photos avec les supporters. Le néo-Marseillais en a même profité pour officialiser son transfert et d'ores et déjà lancer l'Olympico : « On va se voir au Vélodrome dès dimanche avec la victoire ! » a annoncé le joueur de 24 ans.

Un Olympico important

Si la nouvelle recrue olympienne met déjà en garde l'OL, son ancien club, ce match s'annonce capital pour les deux équipes. L'OM reste sur deux matchs sans victoire en Ligue 1 et voit ses concurrents directs réduire l'écart, tandis que l'OL, avec six matchs sans victoire (toutes compétitions confondues), espère se relancer et enfin démarrer son année 2025 comme il se doit.