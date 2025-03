Une légende de l’OM au PSG : La bombe lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Luis Enrique a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, et pourtant, un profil semble pouvoir le menacer à terme : Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France sera sur le marché en 2026, et Eric Di Meco a d’ailleurs annoncé en direct sur RMC Sport que Deschamps serait forcément intéressé par le poste d’entraîneur du PSG.

C’est officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France en 2026, après la Coupe du Monde. Après quatorze ans de bons et loyaux services à la tête des Bleus, l’ancien capitaine et entraîneur emblématique de l’OM, où il a remporté de nombreux trophées dont la Ligue des Champions en 1993, sera donc de nouveau sur le marché. Deschamps a récemment ouvert la porte au PSG dans les colonnes du Parisien, et l’un de ses anciens potes de l’OM confirme clairement cette possibilité…

Di Meco balance sur Deschamps

En direct sur RMC Sport, Eric Di Meco évoque l’avenir de Deschamps après les Bleus et notamment la possibilité de signer au PSG pour remplacer Luis Enrique : « Le jour où il arrête l’équipe de France, il va y avoir tous les gros clubs européens qui chercheront un entraîneur et qui vont se retourner obligatoirement vers Didier Deschamps. Il n’y aura pas que Paris, ils seront en concurrence avec de gros clubs en Angleterre, en Italie… Je n’ai aucun doute sur sa fraîcheur, dans le sens où l’équipe de France, on te casse les pieds une semaine par mois. Donc ne pensez pas que ça l’a fatigué mentalement. Un peu, mais beaucoup moins que si t’es dans un gros club européen. Les 15 ans passé en équipe de France, ça équivaut à 7 ans en club. Il a même rajeuni en équipe de France », indique l’ancien latéral gauche de l’OM.

« Le PSG, il y va en courant »

« Est-ce que si le PSG vient, il répond oui ? Moi, je vous le dis : il y va en courant. C’est un entraîneur de haut niveau, et il sera intéressé obligatoirement par le PSG avec les moyens qu’ils ont. Mais la deuxième question est : est-ce possible par rapport à son passé de joueur et d’entraîneur de l’OM ? Moi, je pense que ce sera possible, parce que la pression à Paris, il l’absorbera sans problème », poursuit Di Meco. La bombe est lâchée…