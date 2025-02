Mbappé : Il évoque un malaise au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Un départ qui fait les affaires de Luis Enrique. En effet, le coach espagnol peut désormais miser sur un collectif très fort, et ce, avec des joueurs qui font, tous, les efforts défensifs.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier, alors que son contrat avec le club parisien s'est achevé le 30 juin.

Le PSG est mieux sans Mbappé ?

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG a construit un collectif jeune et fort, refusant catégoriquement de recruter une nouvelle superstar. Et aujourd'hui, Luis Enrique est comblé.

«L'absence de travail défensif crispait Luis Enrique»

Lors d'une série de question-réponses avec des internautes, Adrien Chantegrelet a affirmé que le PSG se portait mieux sans Kylian Mbappé, et ce, parce que tous les joueurs de l'effectif de Luis Enrique défendent depuis le début de cette saison. « Je ne pense pas que ce PSG aurait été plus fort avec Mbappé car dans le logiciel de Luis Enrique, c'est le collectif qui prime, et non les individualités. Mbappé aurait-il pu se fondre dans ce moule ? La saison dernière est un élément de réponse et on a vu que l'absence de travail défensif de l'attaquant pouvait parfois crisper Luis Enrique qui attend de l'ensemble de son équipe une discipline et une rigueur tactique irréprochable. (...) La richesse de cet effectif est formidable et c'est ce qui rend ce PSG plus imprévisible et moins lisible pour l'adversaire. Luis Enrique veut générer le doute et disposer d'une multitude de solutions plutôt qu'une seule solution comme cela pouvait être le cas la saison passée avec Mbappé », a déclaré le journaliste du Parisien ce jeudi après-midi.