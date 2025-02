Révélation hallucinante avec le Qatar, Daniel Riolo annonce une taupe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi soir, France 2 a dévoilé une séquence explosive d'une réunion survenue l’été dernier entre dirigeants de la LFP, confirmant s’il le fallait encore des tensions autour de l'attribution des droits TV et de la place jouée par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier. Le journaliste Daniel Riolo est revenu sur l’ambiance délétère qui régnait en coulisse, avec la présence d’une « taupe ».

C’est une séquence folle qu’a révélée France 2 ce mercredi soir dans son journal de 20h, un avant-goût du Complément d’enquête diffusé prochainement sur la chaîne. On y voit les présidents de clubs et les dirigeants de la LFP réunis par visio pour une réunion très tendue survenue en juillet dernier en vue de l'attribution des droits TV, avec des échanges houleux entre Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du PSG mais également de beIN Sports, et John Textor, à la tête de l’OL, ou encore Joseph Oughourlian, qui dirige le RC Lens.

Mercato : Le PSG veut signer «l’un des pires»

➡️ https://t.co/FfiTZjF52a pic.twitter.com/cI8J7aSMvw — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 20, 2025

« Il y a une taupe »

Une révélation hallucinante qui a évidemment fait réagir Daniel Riolo, dans l’After Foot : « Évidemment moi, quand il y a la vérité, je suis très content qu’elle sorte. Maintenant il faut quand même dire que le fait que tous ses éléments sortent montre que c’est au-delà du bordel à la Ligue. Parce que, pour que ça sorte, ça veut dire qu’il y a une taupe. »

« C’est comme de la corruption »

Le journaliste de RMC affirme par ailleurs que les présidents de clubs sont « fous de rage » par la fuite de ce document, lui qui dénonce depuis longtemps les agissements de Nasser Al-Khelaïfi. « Quand tu batailles pour que la répartition ne soit pas assez égalitaire, oui c'est comme de la corruption ! Je suis désolé pour les supporters du PSG qui ne veulent pas le comprendre, c'est la même chose, confiait déjà Riolo à la veille de la diffusion de cet extrait sur France 2. Quand tu ne développes pas ton produit, quand tu fais en sorte que les droits internationaux soient principalement donnés au PSG, quand tu fais en sorte que l'oseille de CVC soit principalement donné au PSG, quand tu bloques d’éventuels projets de développement d'une chaîne au profit du conflit d'intérêts qui anime le pays, le président qui a les deux casquettes... Je suis désolé, on appelle ça comment ?! ».