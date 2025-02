Mbappé, la nouvelle annonce piquante au Real Madrid !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé enchaine les performances XXL avec le Real Madrid. Malgré tout, il n'est pas le meilleur joueur merengue actuellement. A en croire Jude Bellingham, Rodrygo est plus fort que Kylian Mbappé, qui a inscrit un triplé face à Manchester City en 16ème de finale retour de la Ligue des Champions.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. S'il était en grande difficulté lors de ses premiers mois au Santiago Bernabeu, l'international français a retrouvé de sa superbe ces derniers mois. Etincelant sous les couleurs merengue, Kylian Mbappé a même inscrit un triplé contre Manchester City ce mercredi soir. Malgré tout, le numéro 9 de Carlo Ancelotti n'est pas le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Du moins, c'est ce que pense Jude Bellingham.

Real Madrid : Mbappé marche sur l'eau

Lors d'un entretien accordé à CBS Sports après la victoire du Real Madrid contre Manchester City, Jude Bellingham a désigné le meilleur joueur de son équipe. A en croire la vedette anglaise, il s'agit de Rodrygo, et non de Kylian Mbappé.

«C'est le joueur le plus talentueux de l'équipe»

« Le match de Rodrygo ? Pfff…. Rodrygo est trop sous estimé sous-coté. Pour moi, c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe. Les choses qu'il sait faire avec le ballon.... Je le vois faire et je me demande comment il fait ça. Si j'essayais, je me foulerais une cheville. C'est un plaisir de jouer avec lui. Je pense que c'est lui qui fait le plus de sacrifices. Nous savons tous que son poste de prédilection est à gauche. Il fait beaucoup pour l'équipe depuis la droite, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Il ne se plaint jamais », s'est enflammé Jude Bellingham ce mercredi soir. Reste à savoir si Rodrygo chipera le Ballon d'Or à Kylian Mbappé à la fin de cette année 2025.