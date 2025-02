C'est officiel, Mbappé rejoint Messi !

Thomas Bourseau

En ce début d'année civile, le Real Madrid a sauvé sa campagne de Ligue des champions sortant tant bien que mal de la saison régulière et en éliminant Manchester City en barrages en 1/16èmes de finale. En feu, Kylian Mbappé a passé quatre buts à l'équipe de Pep Guardiola lui permettant d'égaler un record établi par nul autre que Lionel Messi.

A l'hiver 2017, pendant sa première campagne de Ligue des champions, Kylian Mbappé inscrivait un but en 1/8ème de finale aller contre Manchester City (3-5) et un autre au retour (3-1). Une entrée en matière parfaite pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco pour sa première double confrontation contre Pep Guardiola.

Le Real Madrid réussit mieux à Mbappé que le PSG pour affronter Guardiola

Et par la suite, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain n'est parvenu à ne remettre qu'à une seule reprise en quatre matchs pendant ses sept saisons au sein du club de la capitale. Il faut remonter au 24 novembre 2021 en match de poule de Ligue des champions perdu par le PSG (2-1). En arrivant au Real Madrid, Kylian Mbappé ne comptait donc que trois buts marqués contre le Manchester City de Pep Guardiola.

Comme Messi, Mbappé est à 7 buts contre Pep Guardiola en Ligue des champions !

En ces 1/16èmes de finale de Ligue des champions opposant Manchester City au Real Madrid (3-2 et 3-1), Kylian Mbappé a été en feu en marquant une fois à l'aller et en signant un triplé au Santiago Bernabeu mercredi soir. De quoi permettre au numéro 9 d'égaler le record établi jusqu'ici par Lionel Messi, à savoir marquer 7 buts en Ligue des champions contre des équipes entrainées par Pep Guardiola.