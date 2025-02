Zidane - Mbappé : La belle déclaration d'amour !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a amusé la galerie mercredi soir. L'ambiance des grands soirs était de mise au Santiago Bernabeu pour la réception de Manchester City en 1/16ème de finale retour de la Ligue des champions. L'occasion pour le numéro 9 du Real Madrid de signer un coup du chapeau dont une petite humiliation pour Josko Gvardiol tant pour le geste technique que la célébration. Zinedine Zidane a aimé ce qu'il a vu, engendrant une réaction forte de Mbappé.

Un lob sur Ederson, un crochet dévastateur sur Josko Gvardiol avant de tromper Ederson en croisant sa frappe puis un but du pied gauche afin de parachever sa belle soirée d'un coup du chapeau. Kylian Mbappé a tout réussi au Santiago Bernabeu mercredi pour la réception de Manchester City dans le cadre du 1/16ème de finale retour de la Ligue des champions (3-1).

Mbappé, l'humiliation sur Gvardiol qui fait réagir Zidane

Lorsque Kylian Mbappé a effacé le défenseur croate de Manchester City sur son deuxième but dont le tacle a été esquivé par le buteur du Real Madrid, le principal intéressé a mimé son crochet avec sa main en regardant Gvardiol, qui se trouvait au sol, droit dans les yeux. Un but et une célébration qui ont plu à Zinedine Zidane. Présente dans les tribunes du Santiago Bernabeu mercredi soir, l'icône du Real Madrid a été aperçue en train de sourire à ce moment précis.

«Si Zizou sourit pour mon match, je suis l'homme le plus heureux du monde»

Présent en zone mixte et répondant notamment à El Chiringuito, Kylian Mbappé n'a pas pu caché son sourire en retour au moment de s'exprimer sur cet épisode particulier pour lui. « Le sourire de Zidane pendant ma célébration ? C'est très bien (rires). Zizou est une idole pour moi en tant que Français et comme Madridista. Zidane représente beaucoup de choses pour nous. Si Zizou sourit pour mon match, je suis l'homme le plus heureux du monde (rires) ».