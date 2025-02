Mbappé a menti au PSG, la violente accusation

Alexis Brunet

Kylian Mbappé aurait-il menti ? La fin de l’aventure entre l’attaquant français et le PSG s’est très mal passée et, selon Jérôme Rothen, le champion du monde n’aurait pas toujours été sincère. L’ancien joueur de 46 ans met aussi en avant certains comportements suspects de Madrilène envers les supporters parisiens, lorsqu’il était encore au club.

Actuellement, le destin de Kylian Mbappé est toujours lié au PSG, alors que ce dernier a quitté le club de la capitale il y a déjà plusieurs mois. L’attaquant attend que lui soit réglé 55,4M€, correspondant à des primes et salaires non versés. Le conflit n’est pas encore réglé et cela ne devrait pas arriver très prochainement.

Mbappé a menti selon Rothen

Kylian Mbappé est donc toujours un sujet de discussion dans les médias français et cela a encore été le cas ce mercredi avec Jérôme Rothen. Au micro de Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du PSG a affirmé que le champion du monde avait menti sur certains sujets, sans pour autant révéler la vérité selon lui. « J’aime bien quand les gens sont honnêtes et je n’aime pas quand on me ment. Alors peu importe, moi je suis Jérôme Rothen, je ne suis rien par rapport à lui et même par rapport à son entourage, je ne suis rien, mais on ne peut pas me mentir comme ça, surtout que je ne t’ai rien demandé. »

Mbappé pas honnête avec les supporters ?

Lors de ses adieux au PSG, Kylian Mbappé avait participé à une réunion avec des ultras parisiens, autour d’un barbecue. Selon Jérôme Rothen, ce comportement de l’attaquant est bizarre, surtout après avoir longtemps méprisé les fans du club de la capitale, d'après les dires de l’ancien joueur de 46 ans. « L’image qu’il a donnée et même la fin avec les supporters du PSG, quand tu te permets de faire sur ton adieu un semblant avec les supporters que t’as méprisé un certain temps dans ton histoire avec le PSG, ce n’est pas normal. »