Mbappé a subi des moqueries, les révélations !

Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Cronache di spogliatoio, Marcus Thuram s’est confié au sujet de son enfance. L’attaquant de l’équipe de France et de l’Inter a notamment raconté ses premiers pas à Clairefontaine, où il a rencontré un certain Kylian Mbappé, devenu ensuite un ami proche.

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en 2023, Marcus Thuram aurait pu rejoindre le PSG pour y retrouver son ami Kylian Mbappé. Car les deux joueurs semblent liés par une profonde amitié et cela depuis leur plus jeune âge, comme l’a récemment confié celui qui a finalement décidé de suivre les traces de son père en rejoignant la Serie A, mais du côté de l’Inter.

« Je taquine Mbappé dès que je peux »

C’est en tout cas ce que l’ainé des frères Thuram a expliqué dans un récent entretien diffusé sur YouTube, faisant notamment un aveu sur sa relation avec Kylian Mbappé. « Si j'aime le taquiner ? Beaucoup, dès que je peux en fait. Mais parce qu’on se connais depuis longtemps ! » a déclaré l’attaquant de l’Inter et de l’équipe de France dans le podcast Cronache di spogliatoio, très connu de l‘autre côté des Alpes.

« Il ne pouvait pas se moquer de moi ! »

« J'étais à Clairefontaine et il a un an de moins que moi, ce qui veut dire que je l'ai vu arriver à l'école de foot. Il avait 13 ans et moi 14 et il y avait donc cette chose de se moquer de lui » a poursuivi Marcus Thuram, qui interdisait toutefois à la star du Real Madrid et de l’équipe de France d’en faire de même. « Est-ce que lui aussi se moquait de moi ? Ah non il ne pouvait pas, j’étais en deuxième année quand même, j’étais plus grand que lui (rire) ! Ce lien spécial est resté ».