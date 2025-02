«J’arrête l’équipe de France», il prend sa retraite à cause de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès est revenu sur son expérience au quotidien L'Equipe. Au cours de sa carrière, celui qui allait devenir chroniqueur du Canal Football Club, a décroché quelques scoops comme le départ à la retraite de Franck Sauzée après l'humiliation au Parc des Princes en 1993. Il est revenu sur cette annonce choc.

Le nm d’Emil Kostadinov est entré, malgré lui, dans l’histoire de l’équipe de France. Son but assassin dans le temps additionnel le 17 juin 1993 avait plongé l’hexagone dans une profonde dépression. Troisième de son groupe, la formation de Gérard Houllier était éliminée de la course à la Coupe du monde. La fin d'une ère. Durant les jours qui ont suivi, plusieurs joueurs ont décidé de quitter l’équipe de France comme Jean-Pierre Papin ou encore Laurent Blanc qui sont, par la suite, revenus sur leur décision. Un, par contre, n’a plus jamais reporté le maillot tricolore, Franck Sauzée.

L'annonce de Sauzée

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès, qui travaillait pour le quotidien L’Equipe, a raconté la genèse de cet épisode. « J’avais participé indirectement à la tragi-comédie Ginola où Houllier m’avait accusé d’avoir fait péter les plombs à Ginola. Le même jour, Sauzée arrive dans le salon et me dit : « Si on est éliminé par la Bulgarie, j’arrête. Je ne supporte plus Deschamps » » a-t-il confié.

« J’arrête l’équipe de France »

Une phrase que Pierre Ménès n’a pas oublié. Alors lorsque la Bulgarie a crucifié l’équipe de France, l’ancien journaliste de L’Equipe a organisé un dîner avec Sauzée pour tenter d’obtenir les fameux mots. « Donc à la fin du match je veux avoir Sauzée. On est resté jusqu’à deux heures du mat avec Franck et Ticky Holgado. Je le cuisinais et il a finalement fait l’interview. Le mardi de l’élimination, il me dit : « J’arrête l’équipe de France » » a-t-il déclaré.