Deschamps - Zidane : Rupture annoncée, France 98 explose !

Entre Didier Deschamps et les autres champions du monde 1998, ce ne serait pas l'amour fou. Comme indiqué par Pierre Ménès, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France aurait pris ses distances avec ses anciens coéquipiers, et notamment avec Zinédine Zidane, pressenti pour prendre sa place à la tête de la sélection nationale.

Dernièrement, Didier Deschamps a validé la piste Zinédine Zidane pour le remplacer, alors que les rumeurs s’intensifient au sujet de l’équipe de France. « Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu » a déclaré le sélectionneur actuel dans les colonnes de L’Equipe. Mais comme indiqué par Sébastien Tarrago, cette lutte pour l’équipe de France a provoqué quelques étincelles.

Tensions entre Deschamps et Zidane

« Il sait très bien que, désormais, si il fermait la porte totalement ou refusait de répondre à la question sur Zidane, il passerait pour quelqu’un d’aigri. Mais bon, il n’en dit pas plus. Il n’y a pas de haine entre les deux mais il n’y a pas une affection profonde. A un moment donné, l’un voulait le poste, l’autre était agacé par ce qu’il entendait. Il y a beaucoup de choses qui ont un peu pimenté la vie de l’équipe de France depuis plusieurs années » a confié le journaliste de L’Equipe.

« Ce n’est pas le grand amour»

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a confirmait que Deschamps s’était éloigné de quelques membres de France 98, y compris de Zidane. « On le voit peu Deschamps dans le documentaire « Les Yeux dans les Bleus ». Il a toujours été spécial. Il a toujours eu une manière à lui de gérer à la fois sa carrière et sa personnalité. Ce n’est pas le grand amour avec Petit, Duga, Zidane aussi je pense. France 98 était une autre époque, ils avaient un objectif commun et c’est pour ça que ça a marché. Il faut arrêter de croire que les clubs de football sont des colonies de football » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal +.