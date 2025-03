OM : Divorce annoncé avec la star du vestiaire, c’est la fin !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cela fait dix ans que Marcelo Bielsa a quitté Marseille, ville dans laquelle il est devenu une véritable idole. Le coach avait démissionné après la première journée de la saison 2015/2016 en raison de désaccords avec Vincent Labrune. Mais selon un ancien joueur de l'OM, le divorce avec le groupe avait bien été consommé.

Drôle d’anniversaire à l’OM. Cette année, les supporters marseillais fêtent les 10 ans du départ de Marcelo Bielsa. Très vite érigé comme une idole dans la cité phocéenne, le technicien avait claqué la porte dès la première journée de la saison 2015/2016. L’Argentin accusait alors l'OM de « manœuvres déloyales ». Membre de l’OM durant cette période, Gaël Andonian laisse toutefois entendre que la rupture avec le groupe avait eu lieu dès le mois de janvier.

Bielsa lâché par son groupe

« On était conscient que ça ne tenait qu’à un fil par rapport aux résultats. On ne pensait pas que la CAN allait marquer un tournant, on pensait pouvoir continuer parce que tout nous réussissait durant les six premiers mois, mais la suite nous a montré une version différente » a confié l’ancien joueur marseillais. Selon lui, le début de sa chute avait eu lieu à Grenoble en janvier. Pour ce match de Coupe de France, Bielsa avait décidé de faire jouer les éléments africains juste avant leur départ à la CAN. Une décision qui avait provoqué une cassure avec le groupe.

Les tensions avec Payet ont confirmé la rupture

Dans le même temps, Bielsa s’était éloigné de ses cadres, notamment de Dimitri Payet, très respecté. « Avec le recul, l’épisode Payet a été une petite cassure car il y a eu un détachement entre Bielsa et les cadres. Vu que les résultats commençaient à devenir négatifs, les messages passés moins. Les joueurs n’en pouvaient plus de la défense à trois. A la longue, ça a usé les joueurs physiquement et mentalement » a confié Andonian sur le plateau de BFM Marseille.