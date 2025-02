L’OM boucle un transfert réclamé par Bielsa !

Thomas Bourseau

Une fois encore, le duo Longoria-Benatia a été fidèle à sa réputation sur le marché des transferts en enregistrant plusieurs venues au cours du mercato. Ismaël Bennacer a été la dernière en date, mais aurait pu avoir lieu dix années plus tôt si la direction de l’OM de l’époque avait écouté Marcelo Bielsa.

En mai 2014, l’OM annonçait la signature de Marcelo Bielsa au poste d’entraîneur et ce, pour deux saisons. Au terme de son unique exercice sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, Bielsa échouait avec son groupe à deux points du podium. Néanmoins, ses entraînements et son style de jeu prôné en matchs avaient fait l’unanimité à Marseille tant auprès du vestiaire que des supporters. Qualifié de visionnaire, Marcelo Bielsa avait coché le nom d’Ismaël Bennacer dans sa short-list et avait tenté de le recruter à l’OM.

Bielsa avait tout vu avant tout le monde au sujet de Bennacer

Finalement, Ismaël Bennacer choisissait de parfaire sa formation du côté d’Arsenal à 18 ans avant de sillonner l’Italie à Empoli puis à l’AC Milan. Cet hiver, l’international algérien de 27 ans a quitté la Lombardie pour Marseille en prêt payant d’1M€ avec 12M€ d’option d’achat + 3M€ de bonus. A l’occasion de sa conférence de presse de présentation, l’enfant du pays a confirmé l’intérêt de Marcelo Bielsa il y a 10 ans de cela.

«A l'époque où il y avait Bielsa, ils me voulaient ici avec un beau projet»

« Quand j'étais à Arles, c'était un peu anodin, mais ça fait partie du foot, je jouais en réserve j'avais 16 ans. Il y avait des blessés et le coach adjoint m'a appelé, j'ai fait 15 minutes en amical et quand on vous donne 15 minutes il faut savoir taper dans l’œil, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai joué en Coupe de France, puis je n'ai jamais quitté le groupe. A l'époque où il y avait Bielsa, ils me voulaient ici avec un beau projet, je suis allé à Arsenal finir ma formation ». a confié Ismaël Bennacer dans des propos relayés par Le Phocéen.