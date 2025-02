Mbappé - Real Madrid : Coup de tonnerre pour l’année prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un changement d'entraîneur est évoqué avec insistance pour Kylian Mbappé au sein du Real Madrid, avec la piste Xabi Alonso qui apparait comme une priorité absolue l'été prochain au sein du club merengue. Mais la direction du Bayer Leverkusen, il existe finalement une chance que l'entraîneur espagnol reste en Allemagne et contrarie les plans du Real Madrid.

Depuis maintenant plusieurs mois, il est question d'un départ de Carlo Ancelotti à l'issue de la saison et d'un changement d'entraîneur sur le banc du Real Madrid. Xabi Alonso, ancien joueur emblématique du club merengue et en pleine réussite avec le Bayer Leverkusen, apparait comme la grande priorité du Real Madrid pour remplacer Ancelotti. Et Kylian Mbappé verrait donc débarquer un nouveau coach dans la capitale espagnole.

L'avenir de Xabi Alonso relancé ?

Mais dans un entretien accordé à Sky Sport Deutschland, Simon Rolfes a fait une nouvelle annonce qui devrait contraindre le Real Madrid à revoir ses plans : « Nous pensons avoir des chances de garder Xabi Alonso et Florian Wirtz au club au-delà de l'été prochain. Les deux ont des contrats et se sentent à l'aise », a indiqué le directeur sportif du Bayer Leverkusen.

Quel coach pour Mbappé ?

Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid l'été dernier après la fin de son contrat avec le PSG, doit donc avoir du mal à y voir claire sur l'identité de celui qui le dirigera l'an prochain à la Casa Blanca. La suite au prochain épisode...