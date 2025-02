Kvaratskhelia - PSG : Le fiasco est déjà annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Pour renforcer son attaque et enfin oublier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a frappé fort cet hiver en allant chercher Khvicha Kvaratskhelia, payé plus de 70M€. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que l’ancien du Napoli ait crevé l’écran dans son nouveau club, avec un compteur buts toujours bloqué à zéro.

C’est sans aucun doute l’un des plus gros coup de ce mercato hivernal. Considéré comme l’un des visages de la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli pour se lancer dans une nouvelle aventure en Ligue 1, avec le PSG. Et on a déjà pu le voir à l’œuvre, puisqu’après avoir débuté face au Stade de Reims le 25 janvier dernier (1-1), l’ailier de 23 ans a enchaîne, avec notamment 90 minutes disputées ce mardi pour le 8e de finale de la Coupe de France, face au Mans (0-2).

Débuts timides pour Kvaratskhelia au PSG

Le problème, c’est que pour le moment on n’a pas vraiment vu le joueur qui faisait peur à toutes les défenses du championnat italien ! Car s’il a délivré une passe décisive lors de son premier match au Parc des Princes contre Reims, pour le reste il n’a pratiquement rien fait. Le fait qu’il n’ait d’ailleurs toujours pas marqué de buts commence à faire parler, avec notamment une prestation assez terne en Coupe de France.

« Il n'a pas encore réussi à s'imposer »

En Italie, on n’a pas manqué de souligner les problèmes actuels de Khvicha Kvaratskhelia, qui ne semble pas vraiment manquer du côté de Naples. « Savez-vous ce qu'on dit à Paris à propos de Kvaratskhelia ? Ce ne sont pas des jugements positifs, bien au contraire. Pour le moment, en France, l'ancien joueur du Napoli n'a pas encore réussi à s'imposer » a déclaré Franco Ordine, journaliste pour la chaîne de télévision napolitaine Televomero.