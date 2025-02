PSG - Kvaratskhelia : Le jackpot confirmé en Ligue 1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on aura donc profité de ce mercato hivernal pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Moyennant 70M€, le Géorgien est arrivé en provenance de Naples. Une arme supplémentaire en plus pour Luis Enrique qui risque de faire des dégâts. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Georges Mikautadze, l'attaquant de l'OL.

L'été dernier, pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG avait été mis en échec par Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Quelques mois plus tard, ça s'est finalement concrétisé. Le club de la capitale est revenu à la charge pour le Géorgien et un accord a pu être trouvé. Le transfert de Kvaratskhelia aura alors coûté 70M€ au PSG.

« Il sait tout faire »

Avec Khvicha Kvaratskhelia, ça fait donc un Géorgien de plus en Ligue 1. Il y avait notamment déjà Georges Mikuatadze à l'OL, lui qui connait très bien son compatriote. Et pour Kampo, il a confirmé le gros coup du PSG avec l'ancien de Naples : « Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué ? Il y en a pas mal mais si je t'en donne un, Kvara de la Géorgie. Super joueur ! En quoi il est fort ? Il sait tout faire ».

« Un mec complet »

« C'est un joueur qui dribble, qui marque des buts, qui sait faire marquer des buts, qui est rapide, qui peut tirer les penalties, les coups francs, les corners. C'est un mec complet, donc il est bon en tout », a poursuivi Mikautadze.