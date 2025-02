Benzema a traumatisé une star du PSG !

Axel Cornic

Gianluigi Donnarumma s’est remémoré le huitième de finale de Ligue des Champions de la saison 2021/2022, entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Une confrontation notamment marquée par l’élimination parisienne, après notamment un face à face le gardien et Karim Benzema qui avait énormément fait parler.

Il devait être la solution à tous les problèmes parisiens dans les cages. Pourtant, rarement un gardien n’a été autant critiqué que Gianluigi Donnarumma, arrivé au PSG en 2021. Et quand on parle de l’international italien il y a une scène en particulier qui revient régulièrement.

Un appel international choc : le PSG sous pression pour rompre des partenariats dans un contexte de crise humanitaire. ⚽ https://t.co/USmHnaMCkM — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

« J’aurais dû rester à terre »

Il s’agit évidemment de son face à face avec Karim Benzema, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2021/2022 ! L’attaquant français avait marqué, offrant au passage la qualification au Real Madrid, mais le gardien du PSG ne semble toujours pas avoir digéré. « Je vais te dire une chose, j’ai moi aussi commis une erreur, j’aurais dû rester à terre » a expliqué Donnarumma, lors d’un échange avec Antonio Cassano et Daniele Adani, dans le podcast Viva El Futbol.

« Ça m’est resté là, en travers de la gorge »

« Pourquoi je te dis ça? A partir du moment où il ne siffle pas et que Benzema marque son but, il n’y a aucune chance qu’il revienne sur sa décision et annule le but au Bernabéu, avec ce public en fusion, jamais de la vie l’arbitre annule le but » a assuré Gianluigi Donnarumma, sur YouTube. « La seule chose que j’aurais dû faire selon moi, c’était de rester à terre, mais bon… (il porte son index à hauteur de son cou) ça m’est resté là, en travers de la gorge ». Pour rappel, après avoir éliminé le PSG le Real Madrid était allé au bout, en remportant la 14e Ligue des Champions de son histoire face à Liverpool (1-0).