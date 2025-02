Zidane à l’étranger, c’est une surprise !

La rédaction

Après l’annonce de Didier Deschamps, qui quittera son poste après la Coupe du Monde 2026, les rumeurs autour de Zinédine Zidane à la tête des Bleus s'intensifient. Selon Mundo Deportivo, un accord a déjà été trouvé entre Zizou et la Fédération Française de Football. Ce dernier, toujours installé à Madrid, ne viendrait qu'en trêve internationale ou lors des grands tournois.

Didier Deschamps a annoncé quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, en début d’année. Une annonce qui a fait l’effet d’un tremblement de terre et qui a laissé libre cours aux rumeurs envoyant Zinédine Zidane à la tête des Bleus. Cette arrivée de Zizou à ce poste est très attendue par le grand public et pourrait bien enfin voir le jour.

Zidane avec une star française, l’union que personne n’a vu venir !

➡️ https://t.co/Im93gHl2wm pic.twitter.com/gbCbE4cPtY — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

L’accord entre Zidane et la FFF

D’après les informations de Mundo Deportivo, Zinédine Zidane aurait déjà un accord avec la Fédération Française de Football. Cet accord permettrait à Zizou de continuer à vivre à Madrid. L’ancien entraîneur du Real Madrid ne se déplacerait alors que pour les trêves internationales et lors des grands tournois comme le Championnat d'Europe, la Ligue des Nations et la Coupe du Monde.

ZZ enfin chez les Bleus

La réunion entre Zinédine Zidane aura donc enfin lieu. Le champion du monde 98 et champion d’Europe 2002 devrait donc prendre le relais de Didier Deschamps. L’ancien milieu de l’OM est à la tête de l’équipe de France depuis 2012 et aura passé 14 ans à ce poste pour un titre de champion du monde 2018 et une deuxième place en 2022.