Zidane avec Mbappé : C’est bouclé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En annonçant sa décision de quitter le poste de sélectionneur de l'Equipe de France de football en début d'année, Didier Deschamps n'a pas vraiment surpris. Et son successeur ne devrait pas être quelqu'un d'autre que Zinédine Zidane, annoncé comme grandissime favori depuis un moment déjà. L'affaire pourrait déjà être bouclée.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'Equipe de France. L'ancien joueur de l'OM quittera son poste après 14 ans de bons et loyaux services et la question de son successeur traîne dans toutes les bouches depuis un moment. Zinédine Zidane a pris une avance considérable qui ne cesse de se confirmer.

Zidane avec une star française, l’union que personne n’a vu venir !

➡️ https://t.co/Im93gHl2wm pic.twitter.com/gbCbE4cPtY — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

Zidane proche de la FFF

Comme l'indique Mundo Deportivo, Zinédine Zidane travaille déjà pour son arrivée à la tête des Bleus. L'ancien capitaine agit main dans la main avec la FFF pour que tout se passe au mieux une fois qu'il arrivera à ce poste.

Zidane va remplacer Deschamps

Didier Deschamps aura réussi à remettre l'Equipe de France au sommet, parvenant à décrocher un deuxième titre de champion du monde. Zinédine Zidane, lui, semble prêt pour sa future fonction, lui qui n'a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en 2021. La réponse devrait être connue assez rapidement.