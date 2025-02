Zidane - Henry : Le remplaçant de Deschamps annoncé sur TPMP !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce qui est certain, c'est que Didier Deschamps quittera l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026. Ce que l'on sait moins c'est l'identité de son successeur, qui n'a pas encore été officialisé. Plusieurs noms sont apparus dernièrement comme Thierry Henry ou encore Bruno Génésio. Mais pour Gilles Verdez, le remplaçant naturel est bien Zinédine Zidane.

Qui succédera à Didier Deschamps ? Il faudra vraisemblablement attendre encore plusieurs mois pour connaître l’heureux élu. Les profils de Thierry Henry ou Bruno Génésio (LOSC) pourraient correspondre aux besoins de l’équipe de France, mais Zinédine Zidane fait office de grand favori.

Deschamps valide la piste Zidane

« Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023. Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien » a d’ailleurs indiqué Didier Deschamps au cours d’un long entretien accordé à L’Equipe.

« Ce sera probablement lui »

Pour l’heure, Zidane demeure silencieux. Malgré les rumeurs autour de son avenir, le champion du monde 1998 préfère rester muet, sans doute par respect pour Didier Deschamps. Mais pour Gilles Verdez, ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’il s’annonce candidat. « Ce sera probablement lui » affirme même le chroniqueur de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste.