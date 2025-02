PSG : La grande nouvelle annoncée par France 98 !

La rédaction

Alors que le PSG semble déjà intouchable avec 10 points d'avance sur l'OM, Bixente Lizarazu estime que la course au titre est déjà jouée. Malgré des performances impressionnantes de Gouiri et Bennacer, l'OM pourrait encore espérer jouer les trouble-fêtes, bien qu'il n'ait plus droit à l'erreur pour rêver de la première place.

Alors que la bataille pour la troisième place fait rage, l'OM et le PSG semblent déjà avoir une avance suffisante pour s’assurer les deux premières places. Si l’OM met la pression sur le PSG chaque semaine avec des victoires, les Parisiens, toujours invaincus cette saison, répondent à chaque fois et comptent 10 points d’avance sur leur dauphin. De quoi enterrer définitivement le suspense ?

« Le PSG est intouchable »

Pour Bixente Lizarazu, la course au titre en Ligue 1 ne fait déjà plus aucun suspense. « Oui, mercato réussi, avec Gouiri impressionnant, Bennacer aussi dans une moindre mesure. C’est important de ne pas manquer ça, déjà une équipe qui montait en puissance, un Rabiot qui est excellent et lumineux. Le système De Zerbi semble assimilé par ses joueurs, donc une équipe de Marseille qui trace, malheureusement que la deuxième place, car le PSG est intouchable », a-t-il déclaré sur le plateau de Téléfoot.

L’OM peut toujours y croire ?

Si l’écart entre les deux peut sembler déjà trop grand, l’OM ne joue que le championnat et pourra compter sur la fatigue physique du PSG, encore engagé dans toutes les compétitions. Cependant, avec 12 matchs restants avant la fin du championnat, l’OM n’aura plus droit à l’erreur.