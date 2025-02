PSG : L’infidélité d’une star dévoilée au grand jour !

La rédaction

Jamel Debbouze, grand amateur de football, a profité de la promotion de son film Mercato pour parler ballon rond. S’il est souvent aperçu au Parc des Princes et que son fils joue dans les équipes jeunes du PSG, l’humoriste a surpris en révélant que son véritable club de cœur est le Red Star, qu’il suit « depuis des années et des années ».

Jamel Debbouze s'est affiché dans de nombreux médias ces derniers jours pour faire la promotion de son nouveau film Mercato. L’humoriste français a d’ailleurs profité de ces passages dans les médias pour parler de foot et évoquer de nombreux sujets, notamment le PSG et son club de cœur.

Dans un entretien pour L’Équipe, Jamel Debbouze fait une déclaration assez étonnante : « Mais je vais vous faire une confidence. Mon club de cœur, dont je suis les exploits depuis des années et des années et qui me touche le plus, c’est le Red Star. Pourquoi ? D’abord par son histoire. Et puis c’est le club le plus humain de tous, le plus sensible à la société qui l’entoure. Je vous aime, le Red Star. Si vous m’écoutez… Si je viens à Bauer ? J’essaie. Je viens en cachette, avec un masque et un bonnet. Je regarde le match et puis je m’en vais. »

Jamel Debbouze est proche du PSG

Alors que Jamel Debbouze semble très proche du PSG, son club de cœur serait un autre club de la capitale. Si l’acteur français est souvent présent dans les tribunes du Parc des Princes et que son fils joue pour le PSG, dans les équipes jeunes, son club favori serait en fait le Red Star.