Habib Beye, le problème de poids !

La rédaction

Battu pour la première fois avec Rennes face à Lille (0-2), Habib Beye a reconnu la supériorité des Dogues. « On était face à une équipe de Ligue des champions, on l'a vu ce soir. » Malgré cette défaite après deux succès, l’entraîneur rennais a apprécié l’état d’esprit de ses joueurs et veut vite rebondir face à Reims vendredi pour s’éloigner de la zone rouge.

Depuis sa nomination à la tête de Rennes, Habib Beye a plutôt convaincu. Après une victoire pour sa première à la tête des Rouge et Noir (1-0 face à Strasbourg), Beye a confirmé en battant Saint-Étienne 2-0. Ce dimanche, Rennes affrontait un LOSC en manque de confiance après deux défaites face à Dunkerque et au Havre, mais les Dogues se sont imposés 2-0. Une première défaite pour Habib Beye en tant que coach à Rennes.

Beye s'exprime enfin ! Découvrez ses ambitions et les défis qui l'attendent au Stade Rennais. 🔥

➡️ https://t.co/iLLoAAnm5k pic.twitter.com/QE3b2MI6M1 — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

« Ils ont été supérieurs à nous »

L’ancien entraîneur du Red Star s’est confié en conférence de presse et a expliqué les raisons de la défaite. « Je pense qu'on est tombés contre une équipe plus mature dès l'entame du match. Ils nous forçaient souvent à sortir de notre bloc. Même si on a eu quelques situations à mieux négocier, ils ont toujours été dans une forme de contrôle que l'on n'a jamais repris », commence Habib Beye. « Lille a mieux occupé le terrain et mieux maîtrisé le jeu en nous faisant courir. On était face à une équipe de Ligue des champions, on l'a vu ce soir. Ils ont été supérieurs à nous. Dans les derniers choix qu'on a eus à faire dans les trente derniers mètres, on a manqué de poids pour les mettre sous pression. Mais j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de mes garçons », se réjouit l’ancien consultant.

Objectif championnat pour Beye

Rennes doit se relever et renouer avec le succès pour s’éloigner encore un peu plus de la zone rouge, et cela passera par un succès face à Reims ce vendredi. Après l’élimination face à Troyes en Coupe de France, Habib Beye peut donc désormais se concentrer pleinement sur le championnat.