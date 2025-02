Habib Beye : Le grand changement !

La rédaction

Habib Beye a réussi ses débuts sur le banc du Stade Rennais. Arrivé en remplacement de Jorge Sampaoli, l’ancien coach du Red Star a enchaîné deux victoires et conquis les supporters. Avec une philosophie de jeu claire et un mercato ambitieux, Rennes espère enfin lancer sa saison et s’éloigner de la crise qui frappait le club.

Le Stade Rennais, qui a eu du mal à démarrer sa saison, est peut-être enfin lancé. Le club breton s’est séparé de Jorge Sampaoli pour le remplacer par Habib Beye. L’ancien coach du Red Star découvre donc la Ligue 1 dans un contexte compliqué, au sein d’un club en crise, mais après deux matchs à la tête des Rouge et Noir, il a totalement conquis les supporters. Avec deux victoires en deux matchs, contre Strasbourg et Saint-Étienne, l’ancien consultant de Canal+ a repositionné le club à la 11ᵉ place du championnat.

« On est arrivé avec des idées très claires »

Le nouveau coach s’est d’ailleurs confié à Ouest-France pour parler de son arrivée en Bretagne : « Un effet Habib Beye ? Non. On est arrivé avec des idées très claires sur la manière dont nous voulions jouer, je leur ai transmis cela dès le premier jour, avec la volonté de dominer l’adversaire dans le rythme et l’espace de jeu. Après, il faut que les joueurs adhèrent à cette intensité. S’il y a une métamorphose, c’est aussi celle de l’état d’esprit et de la personnalité qu’ils doivent avoir dans un match […] L’identité du club, à travers les joueurs formés ici qui sont sur le terrain, doit être entretenue, c’est indispensable, le SRFC doit ressembler à cela. C’est la méritocratie qui compte, pas les statuts. »

Un mercato XXL

Ce renouveau du Stade Rennais est aussi dû à un mercato XXL du club breton. Rennes a connu un véritable changement dans son effectif en recrutant notamment Seko Fofana, Brice Samba, Anthony Rouault, Kyogo Furuhashi, Mousa Tamari, Ismaël Koné et Lilian Brassier.