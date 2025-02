Le secret qui a fait paniquer l'OM !

La rédaction

Accroché à l’aller par Angers, l’OM veut prendre sa revanche ce dimanche lors du match retour. La contre-performance face aux Angevins avait marqué le début d’une période difficile pour les Marseillais. Haris Belkebla a détaillé la stratégie mise en place par son équipe, qui tentera à nouveau de contrarier les plans olympiens dans cette rencontre cruciale.

Lors du match aller opposant l’OM à Angers, les Angevins avaient déjoué les plans marseillais en accrochant le point du nul. Un mauvais résultat qui a provoqué une période compliquée pour l’OM à domicile, avec une défaite face au PSG (3-0) et une autre face à Auxerre (3-1).

« L'essentiel était de rester en bloc »

Interrogé par Le Phocéen, Haris Belkebla est revenu sur ce match et a révélé la stratégie angevine : « L'essentiel était de rester en bloc, et je pense qu’on l’a plutôt bien fait. Un bloc compact, pas forcément collé à notre surface, mais sans non plus aller les presser à tout-va. L’idée était d’être bien organisé dans un bloc médian, de rester compact et d’exploiter les espaces. On savait qu’on aurait des opportunités en transition, donc il fallait se projeter rapidement et bien gérer les situations de contre. C’est ce qu’on a réussi à faire ce soir-là. »

Un match retour important

L’OM et Angers s’affrontent pour le match retour ce dimanche (20h45). Un match crucial pour les deux équipes puisque l’OM doit refaire l’écart sur ses concurrents après la victoire de l’OGC Nice, et Angers doit engranger des points pour s’éloigner de la zone rouge.