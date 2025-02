OM : Le transfert qui enflamme Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’OM, qu’il a rejoint en provenance de l’AC Milan le dernier jour du mercato hivernal, Ismaël Bennacer est venu renforcer un secteur de jeu déjà bien fourni. Avec l’international algérien, ajouté à Valentin Rongier, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot, Medhi Benatia estime désormais que son équipe a un milieu de terrain niveau Ligue des champions.

Roberto De Zerbi a fini par avoir un joueur sous ses ordres qu’il voulait depuis longtemps. Comme il l’a confié vendredi en conférence de presse, le technicien italien voulait déjà Ismaël Bennacer lorsqu’il était encore l’entraîneur de Brighton, quand Moises Caicedo a rejoint Chelsea. Un joueur dont les « caractéristiques sont compatibles en tous points avec notre style de jeu » et qui aurait pu arriver un peu plus tôt à l’OM.

« Les choses commençaient à tourner pour lui à Milan »

Les dirigeants marseillais avaient déjà essayé de recruter Ismaël Bennacer l’été dernier, avant de relancer cette piste le dernier jour du mercato, comme indiqué par Le 10 Sport. Selon L’Équipe, l’OM a tenté sa chance en voyant que le milieu de terrain âgé de 27 ans avait été remplacé à la mi-temps lors du derby entre l’AC Milan et l’Inter Milan (1-1), le 2 février dernier. « Il avait perdu un peu de respect, les choses commençaient à tourner pour lui à Milan. Il avait envie d’être traité différemment, et j’ai sauté sur l’occasion », a confié Medhi Benatia au quotidien sportif.

« Avec tous les joueurs à notre disposition, on a un milieu de terrain de Ligue des champions »

L’OM n’a pas voulu laisser passer cette occasion, même si Roberto De Zerbi a déjà un milieu de terrain bien fourni avec Valentin Rongier, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. « Avec lui, on reste dans le côté caractère, tempérament, valeur sûre. Il est capable de répondre tout de suite à la pression du Vélodrome. Il va nous apporter beaucoup, et avec tous les joueurs à notre disposition, on a un milieu de terrain de Ligue des champions », a ajouté Medhi Benatia à propos d’Ismaël Bennacer.