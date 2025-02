Zidane, la signature est validée !

La rédaction

Zinédine Zidane s’apprête à inaugurer un nouveau complexe Z5 à Toulouges, près de Perpignan. Ce centre sportif, qui comprendra des terrains de foot à 5 et 13 courts de padel, suscite déjà l’enthousiasme des habitants et des clubs locaux. Une « belle opportunité » pour le développement du sport dans la région.

Zinédine Zidane va ouvrir un nouveau Z5 à Toulouges (près de Perpignan). Le complexe sportif comptera 13 courts de padel et, évidemment, des terrains de foot à 5. Une boutique Adidas, des salles de séminaire, un bar et un restaurant seraient prévus et pourraient voir le jour dans ce centre, qui sera géré par la famille Zidane.

« Une bonne opportunité »

Cette initiative est une bonne nouvelle pour Nicolas Wachter, responsable technique du RFCT (Roussillon Football Canohès Toulouges), club local qui compte 550 licenciés, pour France 3 région Occitanie : « Ce sera une bonne opportunité pour le club. Ça va mettre Toulouges en valeur. C'est une bonne pub pour les footeux. »

« J'espère que Zizou sera là »

L’ouverture d’un tel complexe dans un village de 7 000 habitants ravit tout le monde sur place : « C'est génial qu'il ait choisi notre petit village. C'est une belle opportunité pour Toulouges. Ça va encore améliorer la ville au niveau sportif. J'espère que Zizou sera là le jour de l’inauguration », se réjouit Romane Courrier, une footballeuse de la région.