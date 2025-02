Zidane sur le point de signer un contrat légendaire ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'Equipe de France de football. Le célèbre champion du monde 1998 est en place depuis 2012 et a connu de grandes aventures en bord de terrain. Son remplaçant semble déjà tout trouvé : Zinédine Zidane est le grand favori pour sa succession. Et son mandat pourrait durer un long moment...

Figure incontournable du monde du football, Zinédine Zidane pourrait faire son retour sur le devant de la scène l'année prochaine en prenant la place de Didier Deschamps sur le banc de l'Equipe de France. En effet le Ballon d'Or 1998 est vraiment en bonne position pour occuper cette fonction, quatre ans après son départ du Real Madrid. Et au vu de son statut, il pourrait rester aussi longtemps que son ancien coéquipier.

Ce n'est plus un secret : Zinédine Zidane est l'immense favori pour la succession de Didier Deschamps l'année prochaine. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux se rapproche de plus en plus de ce poste puisqu'il travaillerait activement auprès de la FFF pour préparer son arrivée.

Zidane vers un contrat XXL ?

D'après les informations rapportées par Mundo Deportivo, le règne de Zinédine Zidane pourrait durer de longues années s'il parvient à emmener son équipe vers de bons résultats. En effet il devrait signer un contrat sans date de fin et pourrait rester aussi longtemps qu'il le souhaite si tout va bien.