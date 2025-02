Zidane, l’avertissement est lancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France en 2026, Zinedine Zidane sera forcément attendu au tournant, notamment sur le plan tactique. Le style Deschamps a en effet souvent été pointé du doigt, et Pierre Ménès lance d'ailleurs un avertissement sur ce qu'il attend pour l'avenir des Bleus en terme de contenu de match.

C'est désormais officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026. La fin d'un règne de 14 ans pour le technicien tricolore, qui affiche un bilan particulièrement satisfaisant pour le moment avec une Coupe du Monde remportée en 2018, une Ligue des Nations en 2021 ainsi que deux finales disputées dans des compétitions majeures (Euro 2016 et Coupe du Monde 2022).

Zidane avec une star française, l’union que personne n’a vu venir !

➡️ https://t.co/Im93gHl2wm pic.twitter.com/gbCbE4cPtY — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

Deschamps, un style qui fait débat

Et pourtant, Didier Deschamps n'a pas forcément fait l'unanimité au fil des années passées sur le banc de l'équipe de France. Loin de là. Ses choix tactiques, sa gestion des stars (Franck Ribéry, Karim Benzema, Kylian Mbappé) et sa culture de la gagne au détriment du beau jeu ont souvent fait grincer des dents.

Zidane attendu au tournant

D'ailleurs, dans une vidéo sur sa chaine Youtube Pierrot le Foot, Pierre Ménès lance un avertissement au futur successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France : « Il est évident que la tactique Deschamps a fait ses preuves, mais je pense que l’équipe de France a les moyens de proposer un jeu plus à risque, plus offensif, plus chatoyant », estime Ménès. Le message est donc passé pour Zinedine Zidane, annoncé comme le grand favori pour le poste.