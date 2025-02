Mbappé - Zidane : «Sur la vie de ma mère...», le craquage en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En pleine promotion de son film « Mercato », Jamel Debbouze s'est retrouvé face à une question délicate sur RTL : choisir entre trois stars du football français, Michel Platini, Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Pris de court, l'acteur a plaisanté avant de se mettre à chanter... une comptine pour enfants.

En pleine promo pour son film « Mercato », qui sort en salles ce mercredi, Jamel Debbouze multiplie les apparitions sur les plateaux et n’échappe pas aux questions sur ses relations avec deux des plus grandes stars du football français : Kylian Mbappé et Zinedine Zidane. Invité de RTL lundi matin, l’acteur a même été interrogé sur sa préférence entre les derniers grands numéro 10 de l’équipe de France.

« Si j'avais su je ne serais pas venu »

« Entre Zizou, Platini et Mbappé, c'est qui le plus grand ? », a lancé Amandine Bégot à Jamel Debbouze, bien embêté pour répondre. « Sur la vie de ma mère... Je vous jure, si j'avais su je ne serais pas venu. Ce sont des questions oppressantes ! Demandez-moi quel temps il va faire demain ! », a rétorqué le comédien, provoquant les rires de ses interlocuteurs.

Quand Jamel Debbouze se met à chanter

Thomas Sotto a alors poursuivi en demandant à Jamel Debbouze sa comptine préférée, ce dernier ayant beaucoup moins de difficulté à répondre, allant même jusqu’à pousser la chansonnette en entonnant « L’empereur, sa femme et le petit prince ».