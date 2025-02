Zidane : C’est signé pour sa prochaine équipe ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si tout était déjà joué ? Alors que Didier Deschamps mettra fin à son incroyable mandat à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, la presse espagnole annonce que la Fédération française de football se serait rapprochée de Zinédine Zidane. Un accord aurait même été trouvé. Faut-il y croire ?

La Coupe du monde 2026 sera la dernière grande compétition de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé qu’il se retirerait l’année prochaine. En fin de cycle, le champion du monde 1998 va laisser sa place à un technicien, qui n’est pas encore connu. Mais Deschamps, comme l’ensemble des supporters français, a une petite idée. « Zizou est un très bon candidat, naturel et j'ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s'il en aura envie. Ce sera sa décision, et celle du président (de la FFF, Philippe Diallo). » a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe. Justement, qu’en pense la FFF ?

La FFF est passée à l'action ?

« Je n'entrerai pas dans ce débat. Didier a deux ans de contrat et, par respect pour lui, son staff et les joueurs, la question de sa succession ne se pose pas aujourd'hui » avait déclaré Philippe Diallo. Mais en coulisses, des démarches ont été entreprises pour faire venir Zinédine Zidane. Selon Mundo Deportivo, la FFF lui aurait promis un contrat longue durée et assuré que sa présence en Espagne n’était pas un souci. Alors ce dossier est-il déjà joué ?

Une surprise à prévoir ?

Selon Raymond Domenech, il faut se montrer prudent jusqu’à l’officialisation. « Il y a Thierry Henry qui a fait du bon travail avec les espoirs, il y a Willy Sagnol qui s'en sort très bien avec la Géorgie, il peut y avoir Rudi Garcia qui vient de reprendre la Belgique où ça va peut-être bien marcher. Et puis il y a aussi Bruno Génésio qui fait de l'excellent travail à Lille. C'est vrai que la tête de liste c'est lui (Zidane). Mais d'autres options peuvent se présenter. En tout cas, on n'est pas démuni. On n'aura pas besoin d'aller chercher un Italien ou un Espagnol. Le jour où on arrive à ça, c'est qu'on est mal » a confié l’ancien sélectionneur des Bleus.

