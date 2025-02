Mbappé va «se taper la honte», la catastrophe annoncée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà d’être joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé a également depuis l’été dernier l’étiquette de dirigeant de club. En effet, le Français est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Et si les ambitions étaient grandes pour le club normand, c’est en train de virer au fiasco. Le club de Mbappé est actuellement bon dernier de Ligue 2. Une catastrophe se rapproche ainsi comme a pu l’analyser Daniel Riolo.

Même au Real Madrid, Kylian Mbappé garde un lien avec le football français. En effet, après son départ du PSG, le capitaine de l’équipe de France a décidé d’investir 20M€ pour racheter 80% des parts du SM Caen. Le voilà aujourd’hui actionnaire majoritaire et forcément, ce rachat en a fait rêver plus d’un. En Normandie, on vit cependant un cauchemar actuellement. Caen est dernier de Ligue 2 et la menace d’une relégation en National plane fortement.

Kylian Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

➡️ https://t.co/KY2Ivh8Ipa pic.twitter.com/uMPzc1plWo — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

« C’est un bordel sans nom »

La crise est de plus en plus violente du côté du SM Caen et Daniel Riolo a souhaité s’arrêter sur cette situation. Ainsi, au micro de L’After Foot, il a notamment expliqué à propos du club de Kylian Mbappé : « C’est mort pour eux. Je trouve ça incroyable ce qu’il se passe, pile quand le club est repris. Par des gens, la famille Mbappé, qui ne vient pas dans l’idée de se taper la honte. Et pourtant, ils vont faire couler un club et peuvent se taper la honte. Ils ont nommé un président qui est très peu à Caen car il vit à Madrid, il s’occupe de la société de Mbappé. Peut-il occuper les deux fonctions ? C’est un bordel sans nom ».

« Ils sont en train de plomber le club »

« Les Mbappé ont ce truc, quand ils aiment quelqu’un, ils ne le lâchent pas. Mais il doit être compétent parce que là c’est juste une catastrophe. Si le club descend en National, c’est une énorme claque. Si ça part d’un bon sentiment, qui est celui de mettre de la thune, alors fait le correctement. Il n’y a pas de projet, personne parle, ils sont en train de plomber le club », a poursuivi Riolo sur le SM Caen de Kylian Mbappé.