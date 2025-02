Kylian Mbappé : Le coup de pression venu… du Parti Socialiste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Racheté par Kylian Mbappé l’été dernier, le Stade Malherbe de Caen traverse une crise majeure en Ligue 2. les huit défaites d’affilée et la grogne des supporters normands mettent la pression sur l’ancienne star du PSG et son entourage. Gilles Deterville, conseiller municipal de la ville, est revenu sur la mauvaise situation.

Si Kylian Mbappé va mieux au Real Madrid, après un début de saison poussif avec son nouveau club, on ne peut pas en dire de même pour le SM Caen qu’il a racheté l’été dernier. La formation de Ligue 2 est en crise, lanterne rouge au classement avec huit défaites consécutives. L’ancienne star du PSG et son entourage n’échappent pas aux critiques des supporters normands pour la gestion du Stade Malherbe, et ils ne sont pas les seuls.

« Il faut briser l’« omerta » et faire des propositions »

Conseiller municipal de Caen (Calvados) et conseiller régional de Normandie, Gilles Deterville a évoqué dans un communiqué rapporté par Ouest-France la série de mauvais résultant d’un SM Caen à la dérive. « Il est d’usage de dire que les élus n’ont pas à s’immiscer dans la gestion d’un club de football, entreprise privée certes, mais qui utilise un équipement municipal et perçoit des subventions publiques de la Région, du Département ou de la Ville. Il faut briser l’« omerta » et faire des propositions, que certains trouveront peut-être utopiques, pour un autre fonctionnement du football professionnel », écrit l’homme politique.

La proposition de Gilles Deterville

« Car que serait le SMC sans ses milliers de supporters fidèles ? Ne devraient-ils pas composer une minorité de blocage dans le capital du club pour qu’aucune décision ne soit prise sans leur avis ? », s’interroge Gilles Deterville, prônant « le modèle de la Société coopérative d’intérêt collectif » qui est selon lui « une bonne formule ». Et de conclure : « La SCIC permet de réunir tous les acteurs sans rien retirer aux initiatives de chacun. C’est une excellente réponse à une financiarisation débridée du football et ce modèle renforce l’ancrage territorial d’un club, en y associant les collectivités et les supporters ».