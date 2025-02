Kylian Mbappé : Un drame familial à venir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Moyennant 20M€, Kylian Mbappé est devenu l'été dernier actionnaire majoritaire du SM Caen. Forcément, avec l'arrivée du joueur du Real Madrid, on s'attendait à de grandes choses pour le club normand. C'est finalement tout le contraire qui arrive. En effet, la crise est violente à Caen, actuellement dernier de Ligue 2. La descente en National menace, ce qui serait alors une catastrophe pour de nombreuses familles.

Pour le moment, le rachat du SM Caen par Kylian Mbappé est loin d'être une réussite. Et voilà que ça peut même virer à la catastrophe. En effet, le club normand occupe tout simplement la dernière place du classement de Ligue 2 après 22 journées. Il reste encore des matchs, mais Caen est en grand danger et pourrait ainsi descendre en National à la fin de la saison. Une relégation qui serait alors terrible et pourrait avoir de grosses conséquences...

Kylian Mbappé a des choses à dire sur Griezmann avant le choc de la Liga ! 🤔 Qui sortira vainqueur de cette rivalité ?

➡️ https://t.co/vzz2oE2JER pic.twitter.com/qjk8MY7c78 — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

« Tu pars au trou »

Direction le National pour le SM Caen de Kylian Mbappé ? Ancien joueur du club normand, Christophe Le Grix s'inquiète d'un tel scénario. Dans des propos accordés à Eurosport, il a ainsi expliqué : « En N1, tu pars au trou sans savoir quand tu vas remonter. Regardez Rouen ou Le Mans. L'histoire n'est pas la même qu'en Ligue 2 ».

« Il y a des familles qui peuvent trinquer »

Grégory Proment s'est lui aussi exprimé sur cette possible relégation du SM Caen en National. Une descente qui pourrait alors impacter la vie de nombreuses familles dans le mauvais sens : « Si le club venait à être relégué au troisième échelon, c'est sur les employés du club que ça retomberait. En 2012, quand j'arrive pour signer à Metz en N1, il n'y a plus personne dans les bureaux. Les joueurs ne se rendent pas compte, mais il y a des familles qui peuvent trinquer derrière les résultats professionnels. C'est là que l'identification au club prend tout son sens. J'ai l'impression que Malherbe est en train de perdre son identité et c'est bien dommage. Quand on reprend une institution, il faut respecter l'histoire, les supporters et les salariés ».