Kylian Mbappé, nouvelle mise au point sur son argent !

Depuis l’été dernier, Kylian Mbappé est le propriétaire du Stade Malherbe de Caen, lanterne rouge de Ligue 2 et dans une situation très compliquée. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs été la cible de la colère des supporters dernièrement. Le président du club, Ziad Hammoud, a rassuré sur son implication et a rappelé qu’il avait investi son argent personnel dans ce projet.

Avant la réception de Dunkerque ce lundi soir, Caen est dans une situation critique. Le Stade Malherbe reste sur une série de huit défaites consécutives et pointe à la dernière place de Ligue 2, avec huit points de retard sur le premier non relégable. Dans ce contexte, le nouveau propriétaire du club depuis l’été dernier, Kylian Mbappé, et sa mère, Fayza Lamari, également investie dans le projet, sont les principales cibles des supporters de Caen.

« Nous sommes absolument tous mobilisés pour terminer cette saison d’une manière positive »

« On est en train de mettre en place des leviers pour changer les choses. L’autre message, c’est que nous sommes absolument tous mobilisés pour terminer cette saison d’une manière positive. Il reste 13 matchs, pas mal de points à prendre : la saison n’est pas finie », a déclaré Ziad Hammoud, dans un entretien accordé à Ouest-France. Le président de Caen a également assuré que Kylian Mbappé était pleinement investi dans le projet et concerné par cette lutte pour le maintien.

« Ils ont investi leur argent personnel dans un projet sportif lié à une histoire forte avec ce club »

« L’investissement de Kylian et de la famille Mbappé ? Ce n’est même pas une question qu’on se pose pour le moment. On est tous focalisés sur la mission commando. Dire qu’on est déconnectés, ce n’est pas juste. Comme la critique sur les actionnaires, qui sont de véritables passionnés de football, 100% impliqués. Ils ont investi leur argent personnel dans un projet sportif lié à une histoire forte avec ce club. Ils sont discrets, parce que c’est tout sauf un jeu pour eux, mais ils sont actifs », a assuré Ziad Hammoud.