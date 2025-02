Situation catastrophique, un proche de Mbappé déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de défier Dunkerque lundi, le Stade Malherbe de Caen est dans une situation alarmante. Lanterne rouge, le club est dans l'incapacité d'enchaîner les victoires et les griefs sont dirigés vers l'état-major du club, notamment les proches de Kylian Mbappé. Président de la formation, Ziad Hammoud a appelé à la mobilisation générale durant cette période de crise.

La statistique illustre la paralysie dans laquelle se trouve le Stade Malherbe de Caen. Le successeur de Nicolas Seube, Bruno Baltazar, est à cinq défaites en autant de matchs. Et l’affiche face à Dunkerque, une équipe en course pour la montée, ne prête pas à l’optimisme. La colère monte dans les travées du Stade Malherbe de Caen. Les supporters visent Kylian Mbappé et ses proches, qui ont pris le contrôle du club durant l’intersaison, et notamment Fayza Lamari, qui se cacherait derrière chaque décision.

Le clan Mbappé sort du silence

« Fayza (la maman de Kylian Mbappé, en première ligne dans la gestion du club ,NDLR), les bouseux sont dans la merde » pouvait-on lire sur l’une des banderoles déployées aux abords du centre d’entraînement. Alors que les tensions se font de plus en plus ressentir, Ziad Hammoud a décidé de prendre la parole dans les colonnes de Ouest-France. Ce proche de la famille Mbappé a confirmé qu’il n’était pas question d’une nouvelle vente pour relancer Caen.

« On est tous focalisés sur la mission commando »

« Tout le club est tourné vers le maintien et l’ambition est toujours de se battre pour chaque match, chaque point. Il n’y a aucune autre pensée pour le moment que de continuer le travail et d’aller de l’avant. Tous les projets continuent, mais la priorité et la concentration maximale sont sur le court terme. Si l’investissement à long terme du clan Mbappé n’est pas remis en cause par la situation actuelle ? Ce n’est même pas une question qu’on se pose pour le moment. On est tous focalisés sur la mission commando, il n’y a aucune question là-dessus » a-t-il déclaré.