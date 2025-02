«Des gens sont en train de pleurer», c’est l’enfer avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire majoritaire du Stade Malherbe du Caen depuis l'été dernier, Kylian Mbappé est au centre de la polémique. Le club est plongé dans une crise profonde de résultats et les supporters expriment publiquement leur colère. Pour Christophe Dugarry, le joueur du Real Madrid n'est tout simplement pas prêt à reprendre une équipe de Ligue 2.

La famille de Kylian Mbappé est sous pression. Le Stade Malherbe de Caen est lanterne rouge de Ligue 2 et la colère des supporters monte peu à peu. Ces derniers jours, des banderoles assassines contre la mère de Kylian Mbappé ont été déployées. La réception de Dunkerque lundi prochain s’annonce explosive. Sur RMC, Christophe Dugarry a donné son avis. Selon lui, le joueur français a commis une grosse erreur en rachetant le club..

Mbappé se fait tacler

« Je pense qu’il y a un temps pour tout. Kylian Mbappé a bien évidemment sa place s’il veut investir dans le football ou quelque part ailleurs, il fait ce qu’il veut. Mais il ne pouvait pas, ne pas se rendre compte de l’attente que tout ça allait susciter. Il faut répondre à cette attente. En attendant il y a un club qui est en train de mourir, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Je pense que Kylian investissant dans un club, il aurait dû prendre une part minoritaire plutôt que d’être le véritable patron du club » a confié le champion du monde 1998.

« Elle commet des erreurs importantes »

La mère de Mbappé, Fayza Lamari, n’est pas non plus dispensée de critiques. « Elle commet des erreurs importantes. En football ce n’est pas compliqué, tu gagnes des matchs ou tu ne les gagnes pas. La compétence s’obtient comme ça. Quand t’as Kylian Mbappé qui vient, qui rachète Caen en Ligue 2, ok, peut-être qu’il ne va pas monter de suite en Ligue 1, mais c’est au moins pour se mettre à la bagarre pour essayer de monter, d’être dans le premier tiers du classement. C’est le projet. Ce n’est pas une fois que je suis là, je m’exerce, si je suis bon, puis si je ne suis pas bon ce n’est pas grave. Je me rattraperai l’année prochaine quand ils seront en National 2. N’importe quoi… » a lâché Duga sur RMC.