Mbappé : Une polémique réglée en direct à la radio !

Kylian Mbappé n’a pas coupé tout lien avec la France depuis son départ du PSG l’été dernier pour le Real Madrid. Une partie de sa famille et de ses intérêts sont restés dans l’hexagone, à commencer par son jeune frère Ethan qui évolue au LOSC et sa mère Fayza Lamari qui, avec l’attaquant français, est devenue actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Et alors que Jérôme Rothen a révélé une improbable causerie de la mère de Mbappé en avant-match, un démenti a été immédiatement communiqué par l’une des figures de proue de RMC.

En septembre dernier, Kylian Mbappé devenait actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Un club qui a une certaine signification pour l’actuelle star du Real Madrid et sa famille puisqu’il aurait pu y effectuer sa formation si l’AS Monaco n’avait pas fait capoter cette opération. Depuis ce changement dans les hautes sphères de l’institution caennaise, ce n’est pas la joie aux niveaux des résultats. Le pensionnaire de Ligue 2 n’a plus connu le goût de la victoire en championnat depuis le 2 novembre 2024 et la réception de Bastia (2-0). Le bilan est de 8 défaites et 1 match nul depuis cet succès acquis face au club corse.

«Comment ce club peut réagir quand tu as la maman de Kylian Mbappé qui se permet de faire une causerie d’avant-match»

Alors forcément, ça commence à gronder au sein du club normand au vu de cette nouvelle ère qui ne prend pas du tout sportivement parlant. D’ailleurs, Jérôme Rothen qui a été formé par le Stade Malherbe de Caen et y a fait ses premiers pas, a lâché une information croustillante sur l’influence du clan Mbappé en coulisses et même dans les vestiaires.

« J’ai appris des choses dernièrement. Comment ce club peut réagir quand tu as la maman de Kylian Mbappé qui se permet de faire une causerie d’avant-match, avant le match d’Ajaccio ? Elle fait une causerie avec l’entraîneur à ses côtés. Les gens ont halluciné que ça se passe comme ça. La preuve, ça a tellement bien fonctionné, qu’ils ont aussi perdu à Ajaccio. Ils ne savent pas où ils vont ». a lâché l’ancien joueur du PSG et actuel consultant pour RMC sur les ondes de la radio mercredi.

«Les gens qui m’ont dit ça, m’ont dit des bêtises»

Cependant, pendant la même émission de Rothen s’enflamme dans la foulée de la coupure publicitaire qui a suivi sa déclaration ci-dessus, Jérôme Rothen a lui-même démenti ses propos tenus quelques minutes plutôt sur la supposée causerie de Fayza Lamari.

« Quand j’ai dit que la maman de Mbappé faisait la causerie d’avant-match, on m’a confirmé qu’elle n’avait pas fait de causerie du tout. Les gens qui m’ont dit ça, m’ont dit des bêtises. Fayza n’est venue que trois fois à Caen, la dernière fois en début d’année, tenir un discours positif aux salariés du club. (…) Je ne suis pas journaliste, je me suis fait berner ». a conclu Rothen par le biais d’un discours retranscrit par Foot Mercato.