Mbappé «au fond du trou», une célébrité balance tout !

Au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas eu les débuts les plus simples. En effet, son intégration à l'équipe madrilène a été poussive au point que certains observateurs comme Daniel Riolo soulignait une éventuelle baisse mentale chez le capitaine de l'équipe de France. Jamel Debbouze, comédien proche du joueur et de sa famille, a nié toutes ces spéculations.

Kylian Mbappé semble avoir retrouvé son réalisme et une forme optimale ces derniers temps. Néanmoins, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a vécu des moments sportivement compliqués pendant la première partie de saison au Real Madrid. Il a même été question de la santé mentale de Mbappé à un moment donné. Pour Clique, l'attaquant star du Real Madrid tenait à remettre les choses au clair en décembre dernier. « J’ai eu des moments, où j’étais fatigué à Paris, mais on n’est pas dans la dépression. Il y a des gens qui sont vraiment dans la dépression ».

«On sait combien Cristiano Ronaldo a mis du temps, on sait combien Karim Benzema a mis du temps»

Proche de Kylian Mbappé, Jamel Debbouze était sur le plateau dimanche soir pendant le Canal Football Club et n'a pas manqué de comparer les débuts de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema lors de leurs premiers pas au Real Madrid.

« Quand on connait le Real Madrid et son jeu, on sait qu'il y a toujours besoin d'un temps d'adaptation. Il faut prendre son temps, surtout quand on est numéro 9. On sait combien Cristiano Ronaldo a mis du temps (à s'adapter), on sait combien Karim Benzema a mis du temps. Je trouve qu'on a été assez dur avec lui (Mbappé) ».

«Je n'ai absolument pas senti qu'il était au fond du trou»

Concernant une certaine fragilité émotionnelle et psychologique de Kylian Mbappé pendant quelque temps, le comédien à l'affiche de Mercato, film qui sortira en salles mercredi, basé sur le marché des transferts dans le football, a démenti toute dépression de la part de Mbappé. « Si j'ai eu Mbappé au téléphone quand il était au plus mal ? Oui, je l'ai régulièrement au téléphone, mais je n'ai absolument pas senti qu'il était au fond du trou. Il s'adaptait. Un club mythique comme le Real Madrid, c'est un peu écrasant. Malgré tout, il a été très très vite. Je n'ai pas le sentiment qu'il était malheureux, mais plutôt qu'il se cherchait. C'est un joueur extraordinaire, il a besoin d'amour et quand il en a, il en donne ».