Comme Benzema, Mbappé s'est fait écraser !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est désormais un nouveau joueur du Real Madrid. S'il a eu beaucoup de mal à s'acclimater au début, l'international français est désormais comme un poisson dans l'eau à la Maison-Blanche. Interrogé sur l'acclimatation de Kylian Mbappé, Jamel Debbouze a lâché toutes ses vérités.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a mis fin à son aventure parisienne le 1er juillet. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, la star de 26 ans a refusé de prolonger son séjour au Parc des Princes, et ce, parce qu'il voulait rejoindre le club de ses rêves : le Real Madrid. Ainsi, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche. Toutefois, ses débuts au Santiago Bernabeu n'ont pas été roses.

Le PSG le veut, un joueur de Deschamps se prépare à aller à Paris !

➡️ https://t.co/cuWdSU2DST pic.twitter.com/gyi20Z9QI6 — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

Mbappé a manqué ses débuts au Real Madrid

Lors de ses premiers pas au Real Madrid, Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette. En effet, l'ancienne gloire du PSG n'arrivait pas à évoluer à son meilleur niveau. Méconnaissable, Kylian Mbappé a eu besoin de plusieurs mois pour s'adapter à ses nouvelles couleurs, à l'instar d'un certain Karim Benzema.

«Le Real Madrid, c'est un peu écrasant»

Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Jamel Debbouze a expliqué pourquoi Kylian Mbappé avait eu une acclimatation difficile au Real Madrid. « Quand on connait le Real Madrid et son jeu, on sait qu'il y a toujours besoin d'un temps d'adaptation. Il faut prendre son temps, surtout quand on est numéro 9. On sait combien Cristiano Ronaldo a mis du temps (à s'adapter), on sait combien Karim Benzema a mis du temps. Je trouve qu'on a été assez dur avec lui (Mbappé). Si j'ai eu Mbappé au téléphone quand il était au plus mal ? Oui, je l'ai régulièrement au téléphone, mais je n'ai absolument pas senti qu'il était au fond du trou. Il s'adaptait. Un club mythique comme le Real Madrid, c'est un peu écrasant. Malgré tout, il a été très très vite. Je n'ai pas le sentiment qu'il était malheureux, mais plutôt qu'il se cherchait. C'est un joueur extraordinaire, il a besoin d'amour et quand il en a, il en donne », a précisé l'humoriste français, qui est proche de Kylian Mbappé.