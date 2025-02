Scandale au Real Madrid, l'insulte qui ne passe pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le Real Madrid a été tenu en échec par Osasuna samedi (1-1), Jude Bellingham a été exclu en fin de première période. L’international anglais est accusé par l'arbitre de la rencontre de l’avoir insulté et de lui avoir dit « fuck you », alors que le milieu madrilène semble dire « fuck off ». Que ce soit l’un ou l’autre, pour l’entraîneur du FC Barcelone, cela reste un manque de respect.

Déjà en guerre contre l’arbitrage ces dernières semaines, le match nul sur la pelouse d’Osasuna samedi (1-1) ne va pas arranger la relation entre le Real Madrid et les arbitres. Une rencontre que les Merengue ont dû jouer à dix pendant plus d’une mi-temps, en raison de l’expulsion de Jude Bellingham à la 39e minute. Le milieu de terrain âgé de 21 ans est accusé par José Luis Munuera Montero, arbitre de la rencontre, de l’avoir insulté.

« C'est un manque de respect dans n'importe quelle situation »

Selon Movistar, il aurait indiqué à Luka Modric : « Il m’a dit fuck you », alors que Jude Bellingham semble dire « fuck off », que l’on peut traduire par « va te faire f***** ». « Je n'ai rien dit de mal à l'arbitre. Il est clair qu'il y a eu une erreur de communication. C'est une expression comme le 'joder' espagnol... et la conséquence est qu'il nous a laissé avec un joueur de moins. Ce n'est pas une insulte, c'était une expression pour moi », a expliqué la star du Real Madrid. Pour Hansi Flick, peu importe le terme exact employé par Jude Bellingham.

« Pourquoi perdre du temps et de l'énergie à dire certaines choses à l'arbitre ? »

« Pour moi, c'est un manque de respect dans n'importe quelle situation », a déclaré l’entraîneur du FC Barcelone ce dimanche en conférence de presse, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. « C'est ce que je dis toujours à mes joueurs : pourquoi perdre du temps et de l'énergie à dire certaines choses à l'arbitre ? Sur le terrain, il y a quelqu'un qui a le droit de parler à l'arbitre, c'est le capitaine. » En ce qui concerne la relation entre les sportifs et les arbitres, Hansi Flick a pris l’exemple du handball : « J'aime ce qui se passe au handball : l'arbitre siffle et pose le ballon au sol, et tout le monde défend le jeu suivant. Nous devons nous inspirer de ce sport, car je n'aime pas certains comportements. »