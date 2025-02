«On a été ensemble !» : Une célébrité balance sur Kylian Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà proche de Zinédine Zidane, Jamel Debbouze l’est également devenu avec Kylian Mbappé. « C’est devenu ma famille », dit-il à propos de l’attaquant du Real Madrid. Un rapprochement qui s’est fait il y a maintenant cinq ans, pendant la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle ils ont été confinés ensemble.

Alors que le monde entier était confiné, la pandémie de Covid-19 a permis à Jamel Debbouze de se rapprocher de Kylian Mbappé. En effet, leurs familles ont vécu le confinement ensemble, dans le sud de la France.

« Kylian, c'est devenu ma famille »

« Kylian, c'est devenu ma famille. On a été confinés ensemble ! », a confié Jamel Debbouze, dans un entretien accordé à L'Équipe. « Je vous jure, j'ai été confiné avec la famille Mbappé pendant plusieurs mois, dans la même maison, dans le sud de la France. »

« La banlieue, le succès, l'argent, nos origines, on a des choses en commun »

Jamel Debbouze poursuit : « La banlieue, le succès, l'argent, nos origines, on a des choses en commun. Malgré toute l'assurance qu'ils peuvent avoir, cette famille-là me donne le sentiment d'un oiseau tombé de son nid, effrayé. Quand on a attaqué son frère Ethan, sa famille, j'ai vu Kylian désemparé, profondément touché, meurtri. Il a besoin d'amour, Kylian. »