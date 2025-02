Real Madrid : Le scandale qui secoue Mbappé et le vestiaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le Real Madrid faisait le déplacement à Osasuna et malgré l'ouverture du score plutôt rapide de Kylian Mbappé, le club a dû concéder le nul après l'expulsion de Jude Bellingham à la fin de la première mi-temps. L'attaquant anglais a pris un carton rouge totalement incompréhensible aux yeux des Madrilènes après que l'arbitre a cru qu'il l'avait insulté.

Empêtré dans un nouveau scandale d'arbitrage lors de son match nul face à Osasuna, le Real Madrid est dépassé par les événements et semble être excédé. En effet le club espagnol a vu l'expulsion de Jude Bellingham car l'arbitre pensait qu'il s'adressait à lui en lui disant « va te faire f**tre ». Les Merengue sont très déçus par cette décision et ils s'estiment une nouvelle fois lésés par l'arbitrage.

Le vestiaire du Real Madrid en veut à l'arbitrage

D'après les informations rapportées par AS, les joueurs du Real Madrid sont repartis très fâchés de Pampelune, où ils affrontaient Osasuna samedi. Le vestiaire ressentirait une « profonde désaffection » en ce moment à l'encontre de la Liga puisque ces épisodes se répètent. L'impuissance, l'incompréhension et le désespoir sont des sentiments qui dominent chez Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Il faudra se ressaisir avant le prochain match face à Gérone dimanche prochain. Pour Jude Bellingham, c'est avant tout une grosse frustration, évoquant une erreur de traduction de l'arbitre.

Le Real Madrid perd des points

Toujours leader de Liga, le Real Madrid avait creusé l'écart dernièrement avec ses poursuivants, notamment le FC Barcelone qui pourrait revenir à égalité après son match ce dimanche. C'est une énorme frustration car le club estime que ses trois derniers faux pas en championnat sont dus aux décisions arbitrales. Le club reste sur une défaite face à l'Espanyol et deux matches nuls. « Ils nous ba*sent » auraient même lancé certains joueurs en évoquant l'arbitrage. C'est dire si la colère est intense à Madrid.