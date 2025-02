La «terrible erreur» qui fait enrager le Real Madrid !

Alexis Brunet

Jude Bellingham a vu rouge avec le Real Madrid. Lors de la 24ème journée de Liga face à Osasuna (1-1), le milieu de terrain anglais a été expulsé par l’arbitre de la rencontre, supposément pour une insulte envers ce dernier. Après la rencontre, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a dénoncé une terrible erreur qui coûte cher aux Merengue.

Le Real Madrid a raté une occasion de prendre de l’avance en tête de la Liga. Ce samedi, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont concédé le match nul sur la pelouse d’Osasuna (1-1). Le champion du monde français avait pourtant ouvert le score pour l’équipe de Carlo Ancelotti, avant qu’Ante Budimir n’égalise pour les locaux.

Jude Bellingham a été exclu

Si les joueurs du Real Madrid n’ont pas réussi à obtenir les trois points face à Osasuna, c’est en grande partie parce qu’ils ont dû jouer pendant près de 50 minutes à dix contre onze. En effet, peu avant la mi-temps, Jude Bellingham a écopé d’un carton rouge de la part de l’arbitre de la rencontre, qui aurait affirmé avoir été insulté par le joueur anglais.

Bellingham déplore une erreur de communication

Après la rencontre, Jude Bellingham s'est bien sûr expliqué sur son expulsion et le joueur du Real Madrid a donné une version des faits bien différente. Selon ce dernier, l’arbitre de la rencontre a mal compris ce qu’avait dit le joueur du Real Madrid et donc il a crû être insulté par celui-ci alors que ce n’était pas du tout le cas. Ses propos sont rapportés par le journaliste Fabrizio Romano. « Je n'ai rien dit de mal à l'arbitre. Il est clair qu'il y a eu une erreur de communication. C'est une expression comme le 'joder' espagnol... et la conséquence est qu'il nous a laissé avec un joueur de moins. Ce n'est pas une insulte, c'était une expression pour moi. » Reste à voir si les instances espagnoles seront par la suite clémentes avec le joueur de 21 ans et annuleront cette sanction.