Payet-Alexis Sanchez : C’est le choc à l’OM !

La rédaction

Lors de son passage à l’OM, Issa Kaboré a été marqué par le talent de certains de ses coéquipiers. Il cite notamment Dimitri Payet et Alexis Sanchez parmi les joueurs qui l’ont le plus impressionné. Malgré un temps de jeu limité, le défenseur burkinabè garde un bon souvenir de son expérience marseillaise avant d’enchaîner les prêts en Europe.

Prêté à l’OM par Manchester City durant la saison 2022/2023, Issa Kaboré est revenu sur son passage olympien. Le défenseur burkinabè a notamment évoqué les meilleurs joueurs avec qui il a évolué. « Il y a des joueurs qui m’ont impressionné à Marseille ? Dans un club comme l’Olympique de Marseille, il n’y a que de très, très bons joueurs. Beaucoup de joueurs m’ont impressionné comme Dimitri Payet, Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Nuno Tavares, Jonathan Clauss, Valentin Rongier. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui m’ont impressionné là-bas », déclare l’ancien Troyen à Top Mercato.

« J’ai pris du plaisir avec mes coéquipiers »

Après un passage à Troyes assez convaincant où le joueur a disputé de nombreux matchs, son arrivée à l’OM était plus compliquée, avec beaucoup moins de temps de jeu : « Ma saison à l’OM s’est bien passée, j’ai pris du plaisir, même si je n’ai pas joué autant de matches que je le voulais. Mais j’ai quand même pris du plaisir, avec les supporters, la ville, l’ambiance, mes coéquipiers. Ça a été vraiment fantastique, ça a été une magnifique expérience pour moi. (…) La différence avec Troyes, c’est qu’il y a beaucoup plus de pression sous le maillot de l’OM. Les équipes viennent avec beaucoup plus d’envie, toutes les équipes viennent pour essayer de te battre. C’est un peu plus compliqué et les équipes adverses sont plus regroupées quand elles jouent contre Marseille. »

De nombreux prêts

Après son passage à l’OM, Issa Kaboré a enchaîné les prêts. Toujours sous contrat avec Manchester City, le défenseur de 23 ans a ensuite été prêté à Luton Town, puis à Benfica, où il est resté seulement 4 mois. Le joueur est, depuis janvier, prêté au Werder Bremen.